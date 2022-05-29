المشتركة تكشف عن خطط أمنية لحماية الاماكن الحيوية بهذه المحافظات

2022/05/29 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن وجود خطط خاصة تضعها القيادة الامنية تهدف لحماية الاماكن الحيوية والمهمة والامنية من اي تهديد أمني او آثار للنزاعات العشائرية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لـ (بغداد اليوم)، إن "في محافظات الوسط والجنوب هنالك عدد كبير من المواقع والاهداف الحيوية بعضها اقتصادي واخر أمني".

وأضاف الخفاجي أنه "مع وجود تهديدات امنية اضافة للنزاعات العشائرية ولأهمية هذه المواقع خصوصاً من بينها مواقع سجون يوجد فيها كبار الارهابيين لذلك تم وضع خطط امنية خاصة لحمايتها مع وجود جهد استخباراتي وقوات مدربة".

وتابع أن "وجود الشركات والحقول النفطية والمصانع والسجون جعل القوات الامنية تكون حذرة ومنتبه لحماية هذه الاماكن".

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