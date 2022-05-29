اول وفاة جراء انهيار مطعم الجادرية

2022/05/29 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد، بوفاة احد العاملين في مطعم الجادرية نتيجة انهياره.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني انتشلت الان احد العاملين الذين سقط عليهم مطعم دجاج ليلى في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد الا انه قد فارق الحياة”.هذا وسقط مطعم مطعم دجاج ليلى نتيجة خلل في منظومة الغاز […]

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