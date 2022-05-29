لا تحتفل عند إنهاء طبقه..هكذا تتعامل مع طفل انتقائي في وقت الطعام

2022/05/29 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يصعب إرضاء طفلك خلال وقت الطعام؟ لا تقلق، فأنت لست وحدك، إذ يُعتبر الأكل الانتقائي أمرًا شائعًا بين الأطفال الصغار.ولا يرغب ما يصل إلى 50% من الأطفال في تناول الخضار، أو تجربة أطعمة جديدة.

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