الصحة: السيطرة على حريق اندلع بساحة للسيارات في مدينة الطب

2022/05/29 | 13:07 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة الصحة، الأحد، (29 أيار، 2022)، السيطرة على حريق في مدينة الطب ببغداد، مؤكدة أن الحريق اندلع في ساحة وقوف السيارات.

وقالت الوزارة في بيان، إن “حريقاً بسيطاً اندلع في ساحة سيارات مجاورة لدائرة الطب العدلي، تمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني لوزارة الصحة ولا إصابات تذكر”.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم، باندلاع حريق داخل مستشفى مدينة الطب في بناية الجهاز الهضمي، الأمر الذي نفته الوزارة في بيانها.

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