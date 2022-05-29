بنيامين نتنياهو يقتحم حائط البراق

2022/05/29 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلاً عن وكالة روسيا اليوم الأخبارية ، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اقتحم اليوم الأحد، حائط البراق.

ويأتي ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الحاخام يهودا غليك، وعضو الكنيست، إيتمار بن غفير، الذي دخل بحماية مشددة، مع احتشاد مئات المستوطنين خارج باب المغاربة استعدادا لاقتحام المسجد.

المصدر : RT

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