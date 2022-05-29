“ابومازن” يطالب الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد عمار جبر

2022/05/29 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب الامين العام لحزب الجماهير، احمد عبدالله الجبوري (ابو مازن)، اليوم الاحد، الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بسبب محاولته اقتحام مبنى المحافظة وترهيب الموظفين.وقال الجبوري في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الوضع في مركز المحافظة آمن ومسيطر عليه، بعد انسحاب المحافظ المقال من امام […]

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