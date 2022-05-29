2022/05/29 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إحصائية بعدد الحسابات المصرفية الفعالة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:10

واع/

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