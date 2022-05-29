انتشال جثة أحد العاملين في المطعم الذي انهار بمنطقة الجادرية

2022/05/29 | 13:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد بانتشال جثة أحد العاملين في مطعم “ليلى” الذي انهار في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد

وقال المصدر، إن “فرق الدفاع المدني انتشلت جثة أحد العاملين في مطعم ليلي، الذي انهار إثر انفجار غامض”.

ولفت إلى أن “فرق الدفاع المدني لا زالت تبحث في الأنقاض عن شخص آخر”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، وجودة أشخاص محاصرين تحت المطعم المنهار، دون أن تذكر عددهم.

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