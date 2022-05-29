2022/05/29 | 13:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رابطة المصارف الخاصة: الحسابات المصرفية الفعالة تبلغ أكثر من 6.69 مليونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/29 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف الخاصة: الحسابات المصرفية الفعالة تبلغ أكثر من 6.69 مليونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف الخاصة: الحسابات المصرفية الفعالة تبلغ أكثر من 6.69 مليونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).