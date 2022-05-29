2022/05/29 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواقيع نيابية لإعادة تدقيق نصوص وصياغات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/29 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواقيع نيابية لإعادة تدقيق نصوص وصياغات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواقيع نيابية لإعادة تدقيق نصوص وصياغات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).