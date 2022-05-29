عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي

2022/05/29 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ ركاب ينتظرون رحلاتهم في مطار "سانتوس دومونت" بمدينة ريو دي جانيرو بعرض مقاطع فيديو إباحية على شاشات الإعلانات، بسبب قرصنة معلوماتية استهدفت المرفق الجوي البرازيلي.

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