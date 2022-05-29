كاميرا ترصد لحظة اختناق طفلة أمام والديها.. شاهد رد فعل شرطي في المكان

2022/05/29 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا ضابط شرطة لحظة اختناق طفلة داخل سيارة أمام والديها، لكن رد فعل الضباط في المكان كان سريعًا من أجل إنقاذ حياة الصغيرة، وأظهر الفيديو اللحظات الدرامية التي تحبس الأنفاس، وتوجهت جهود عناصر الشرطة في نهاية المطاف بالنجاح وبدأت الطفلة بالبكاء.

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