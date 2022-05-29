التعيبان يهاجم قانون تجريم التطبيع: سمح بزيارة العدو الى الناصرية والعمارة

2022/05/29 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم النائب السابق عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان اليوم الاحد، قانون تجريم التطبيع، فيما بين انه سمح للعدو بزيارة اور الناصرية والعزير في العمارة.

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