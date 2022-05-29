رابطة المصارف الخاصة: 6.69 مليون حساب مصرفي فعال في العراق لغاية ٢٠٢١

2022/05/29 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن عدد الحسابات المصرفية الفعالة تبلغ أكثر من 6.69 مليون حساب حتى نهاية العام 2021، مضيفة ان نسبة النمو خلال العام الماضي فقط بالمقارنة مع العام 2020 بلغت 9.75%.



وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان صحفي، أن "الحسابات المصرفية الفعالة تبلغ حتى نهاية العام الماضي "6،696،657 حسابا، مقسمة إلى 2,016,322 حسابا جاريا، و 3,915,175 حسابا توفيرا، 573,205 حساب للشركات، و191،955 حسابا للوديعة الثابتة". وأضاف أن "اجمالي النمو الذي تحقق في الحسابات المصرفية خلال الأعوام "2017-2021" بلغ 392٪، وهذا يعود إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية من قبل المصارف، وزيادة الخدمات، ومشروع توطين الرواتب الذي اطلقه البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، وزيادة عدد فروع المصارف".وأكد أنه "خلال السنوات الـ5 الماضية، كان اعلى معدل نمو في حسابات الوديعة الثابتة، وذلك بسبب زيادة الثقة بالقطاع المصرفي بشكل تدريجي وتنوع الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن حساب التوفير جاء بالمرتبة الثانية من حيث النمو وبعدها حساب الشركات والحساب الجاري".ولفت طارق إلى أن "نسبة النمو خلال العام 2021، بالمقارنة مع العام 2020 بلغت التالي، الحساب الجاري 2٪ وحساب الشركات 22٪ وحساب التوفير 12٪ وحساب الوديعة الثابتة 3٪."

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