كيسنجر مقابل سوروس بشأن روسيا وأوكرانيا - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2022/05/29 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي تباين وجهات النظر إزاء النظام الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي والتر راسل ميد دافوس، سويسرا مهاجران أمريكيان، مرا بتجربة العيش تحت الحكم النازي، لا يزالان يتصدران المشهد حتى بعد تخطيهما التسعين، ويثريان الحوار في المنتدى الاقتصادي العالمي.



اكتفى هنري كيسنجر بعد عيد ميلاده التاسع بعد التسعين بإطلالة افتراضية على المنتدى ليحذر من المساعي الرامية لهزيمة أو تهميش روسيا، ومناشدًا ......





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