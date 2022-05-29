النمل نديمي - دينا سليم حنحن

2022/05/29 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن 🦟🦟🦟 النّــمل نــديمي صادفتُ امرأة أدمنت الكحول، قالت لي: تربيتُ في بيت لا يوجد فيه كتاب، أثمرت ذاكرتي شكل زجاجة النبيذ، وكأس قريبة فارغة منه، تصوير رومانسي، لكنها كانت مليئة بالنّمل، تذمّرت والدتي دائمًا، وطلبت من والدي، على الأقل، أن يضع الكأس داخل الحوض عندما ينتهي منها.وكاد صراعنا مع النمل لا ينتهي، لو كان في بيتنا كتاب، لتغيّرت حياتنا تمامًا.



لكنني أقرأ كث ......





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