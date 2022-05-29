الجزائر : على البرلمانات العربية ان تحذو حذو العراق وتشرع قانون تجريم التطبيع

2022/05/29 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف نائب رئيس البرلمان الجزائري السابق محمد جهيد ، تشريع قانون تجريم التطبيع بالخطوة الجبارة من العراق ، مبينا ان مطالبا البرلمات العربية في اطلاق حملة مماثلة للعراق لتشريع القوانين.وذكر جهيد في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ انه “يجب التصدي للكيان الغاصب حتى على الصعيد البرلماني والشعبي وعلى البرلمانات العربية ان تحذو حذو العراق […]

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