الدفاع المدني يواصل البحث عن المفقودين في حادثة مطعم الجادرية (فيديو)

2022/05/29 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تُواصل فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد، اليوم الأحد ، البحث عن عمال مفقودين تحت ركام مطعم “ليلى” في منطقة الجادرية الذي تعرض للانهيار الكامل.

منتسبي الدفاع المدني ما زالوا يواصلون البحث ، لانتشال جثث العمال او انقاذهم ، حيث لم تعرف حتى الآن الخسائر البشرية جراء انهيار المطعم الذي تعرض لانفجار مجهول.

وفي وقت سابق اليوم ، افاد مصدر أمني، بانهيار مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية نتيجة انفجار مجهول.

ووفقًا للمعلومات الاولية فإن “الانفجار حصل نتيجة خلل في منظومة الغاز”.

وأبلغ مصدر أمني ، أن “اغلب العمال كانوا موجودين في سرداب المطعم الذي يستخدم للطبخ”، لافتا الى أن “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث للبحث والانقاذ”.

وأشار الى ان “الدفاع المدني ، ونجدة بغداد ، تمكنا من اخلاء 3 مصابين كحصيلة أولية”.

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان عن وجود اشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار.

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