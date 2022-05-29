مسيرة الأعلام.. إغلاق محيط البلدة القديمة ومواجهات في الخليل

2022/05/29 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشرطة الإسرائيلية بوضع الحواجز الحديدية وإغلاق محيط باب العمود والبلدة القديمة تمهيدا لانطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية، التي من المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين ومعظمهم من اليمين.

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