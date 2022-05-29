2022/05/29 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد إلغائها أكثر من 2300 رحلة ، ألغت شركات الطيران أكثر من 1200 رحلة إضافية في عطلة نهاية الأسبوع المصادف ليوم «الذكرى» Memorial Day، وذلك اعتباراً من الثانية مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة بحسب موقع «FlightAware» لتتبع الرحلات الجوية.

وبذلك يصل إجمالي الرحلات الملغاة في بداية موسم السفر الصيفي إلى 3500 رحلة.



وأشارت «دلتا أيرلاينز» التي عانت أكثر من غيرها من شركات الطيران الأمريكية، في رسالة إلى وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن إلغاء السبت، كان بسبب سوء الأحوال الجوية وإجراءات مراقبة الحركة الجوية.

وألغت الشركة أكثر من 240 رحلة جوية، أو 9% من عملياتها، السبت، كما تأثرت الحركة الملاحية لمطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا بشكل كبير، حيث يوجد أكبر مركز لدلتا، وتم إلغاء 5% من الرحلات الجوية وتأخر 7% منها.

وأعلنت دلتا على موقعها على الإنترنت، الخميس، أنها ستخفض الخدمة بنحو 100 رحلة يومية في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس، بشكل أساسي في أجزاء من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية التي تغطيها دلتا بشكل متكرر.

وأكد أليسون آوزبند، كبير مسؤولي تجربة العملاء بالشركة أن ظروفاً مختلفة، مثل الطقس ومراقبة الحركة الجوية، والتوظيف، وزيادة معدلات كوفيد ـ 19، تؤثر في العمليات الحالية أكثر من أي وقت مضى، وتسهم في إلغاء كثير من الرحلات المجدولة، لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة باستمرار بمعايير الصناعة في السنوات الأخيرة.



(وكالات)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3500 رحلة جوية تم إلغائها في أمريكا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3500 رحلة جوية تم إلغائها في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).