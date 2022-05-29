الخدمات النيابية لـ(واخ): سنشرع عدة قوانين تخدم والمواطن واهمها مجلس الاعمار

2022/05/29 | 14:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ – خاص

اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية برهان المعموري اليوم الاحد ، ان اللجنة لديها عدة قوانين لتشريعها خلال الدورة الحالية”، موضحا ان” من اهم القوانين مجلس الاعمار “.

وقال المعموري في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” هناك بعض القوانين لم يتم التصويت عليها خلال الدورة السابقة ومنها مجلس الاعمار وهو من القوانين المهمة “.

واشار الى انه” خلال هذه الدورة هناك نية لتشريع قانون مجلس الاعمار لانه سوف ينقذنا من كثرة الروتين الموجود وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق المواصفات المطلوبة “.

واضاف ان” اللجنة لديها بعض مشاريع ومقترحات القوانين وننتظر من الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسال القوانين التي تنفع المواطن “.

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