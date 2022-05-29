كيف يسعى مصور محيطات لإنقاذ إحدى

2022/05/29 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال صوره، يقوم شون هاينريش، المحافظ على البيئة والمصور السينمائي للمحيطات، بنشر الوعي وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه بحارنا، وإلهام الناس لحمايتها.

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