الكهرباء والطاقة النيابية تناقش مشاكل الطاقة الكهربائية وخطة الوزارة في مواجهة فصل الصيف

2022/05/29 | 14:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة الكهرباء والطاقة اجتماعا برئاسة النائب خالد السامرائي رئيس السن وحضور اعضائها يوم الاحد 29/5/2022، بشأن استضافة وزير الكهرباء، حول خطة الوزارة في مواجهة فصل الصيف وتطوير الكهرباء للخروج بتوصيات.

واستعرض رئيس السن للجنة الكهرباء المشاكل التي تواجه التيار الكهربائي وطرح الحلول التي تعالج الطلب المتزايد على الطاقة مضيفا ضرورة ترشيد الاستهلاك ومعالجة العشوائيات لتجهيز جميع المناطق والفئات الفقيرة بالكهرباء، مشيرا الى كونه ظاهرة حضارية وانسانية.

وبحثت اللجنة وضع رؤيا حول المشاكل التي تعاني منها الطاقة الكهربائية، فضلا عن مناقشة موضوع منظومة الطاقة الشمسية وامكانية استغلالها في الانتاج، اضافة الى تشكيل لجان فرعية وتوزيع مهامها، والتنسيق مع لجنة النفط لمتابعة العمل المترابط بين اللجنتين والخلاصة الى المخرجات.

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