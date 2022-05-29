بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة

2022/05/29 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين .وقال غيتس خلال حديث صحفي، إن “هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة”.وكان غيتس، قبل ذلك قد حذر مؤخرا من أن جائحة فيروس […]

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