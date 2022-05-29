قيادي في الاطار بشأن قانون تجريم التطبيع: سيتم الطعن ببعض فقراته!

2022/05/29 | 14:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمح وتدفع نحو التطبيع.

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