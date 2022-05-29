الرئيس الروسي بوتين والصربي فوتشيتش يبحثان الملف الأوكراني والوضع حول كوسوفو

2022/05/29 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصربي، ألكسندر فوتشيتش، بحثا، اليوم الأحد، هاتفيا، الملف الأوكراني والتطورات الأخيرة حول كوسوفو.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: “استمر تبادل الآراء في عدد من القضايا الدولية وبينها الوضع في أوكرانيا وتطور الأحداث حول كوسوفو”.

وأضاف البيان أن بوتين وفوتشيتش اتفقا على توريد الغاز الروسي إلى صربيا دون انقطاع.

وأوضح: “نوقشت بالتفصيل قضايا جدول الأعمال الحالي للعلاقات الثنائية، بما في ذلك الخطوات بهدف توسيع التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة.



وتم الاتفاق على وجه الخصوص على أن تستمر روسيا في إمداد صربيا بالغاز الطبيعي دون انقطاع”.

المصدر: تاس

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