الاتحادية تؤجل دعوى

2022/05/29 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، دعوى حنث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باليمين الدستورية المقامة من قبل النائب باسم خشان.

وقال مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت دعوى حنث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باليمين الدستورية وانتهاك الدستور المقامة من قبل النائب باسم خشان الى يوم 15/6".

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