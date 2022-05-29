القضاء يوجه بإعادة عد وفرز أوراق انتخابات نقابة المحامين (وثيقة)

2022/05/29 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة القضائية المركزية، اليوم الاحد، توجيهاً بإعادة العد والفرز لأوراق انتخابات نقابة المحامين.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) إن "اللجنة القضائية المركزية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين تقرر إعادة إجراء العد والفرز لأوراق الانتخابات الواردة من محكمة استئناف واسط الاتحادية، لوجود أخطاء واختلاف في النتائج المرسلة من اللجنة القضائية المشرفة في المحكمة المذكورة والخاصة بالأعضاء الأصليين والاحتياط ".

وأضافت "نهيب بالمرشحين الحضور إلى مقر محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين 30 / 5 /2022، لمتابعة إجراءات العد و الفرز، و على قاعة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".

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