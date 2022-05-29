الموارد المائية تقر التخصيصات المالية لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ضمن محافظتين

2022/05/29 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، اقرار التخصيصات المالية لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ضمن محافظتي الديوانية وذي قار.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة ونخبة من اساتذة الجامعات العراقية اتخذت الوزارة عدة خطوات لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ابتداءاُ من قضاء الشناقية في محافظة الديوانية والنجف والمثنى وصولا الى محافظة ذي قار من خلال انشاء النواظم التحويلة لغرض تحويل مياه المبازل في تلك المناطق التي تصب حاليا في نهر الفرات الى المصب العام كمرحلة اولى مع العمل مستقبلا على تحلية مياه المبازل لتعزيز تصاريف نهر الفرات وهي قيد الدراسة للاستفادة من مياه المبازل في ادامة الحزام الاخضر لتثبيت الكثبان الرملية في محافظة السماوة وذي قار وخصوصا بعد اقرار التخصيصات المالية الخاصة بالمرحلة الاولى من المشروع".

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