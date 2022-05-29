حصيلة جديدة لضحايا انهيار مطعم ليلى في بغداد

2022/05/29 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة حادث انهيار مطعم ليلى وسط العاصمة بغداد إلى ثلاث وفيات.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “فرق الدفاع المدني انتشلت جثة ثانية من تحت ركام مطعم ليلى الذي انهار صباح اليوم”.وأضاف المصدر أن “عاملاً آخر توفي متأثراً بجراحه ليصبح عدد الوفيات ثلاثة”، مؤكداً ان “العمل […]

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