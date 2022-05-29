2022/05/29 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على رجل في الصين بعد اكتشاف "كاميرا تجسس خفية"، داخل مرآة زخرفية صغيرة كان قد أهداها لزميلته في العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باع 200 جهاز مشابهة.. اعتقال رجل أهدى زميلته "مرآة بداخلها كاميرا تجسس") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باع 200 جهاز مشابهة.. اعتقال رجل أهدى زميلته "مرآة بداخلها كاميرا تجسس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).