الانبار: حقول النفط والغاز في البغدادي تضاهي حقول دولتي قطر وروسيا

2022/05/29 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الاحد ، ان حقول النفط والغاز المكتشفة في جزيرة ناحية البغدادي تضاهي حقول دولتي قطر وروسيا..وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط التي تقوم بعمليات التنقيب على حقول النفط والغاز في منطقة جزيرة […]

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