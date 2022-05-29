الإطاحة بالمسؤول العسكري لداعش الإرهابي في جبال حمرين

2022/05/29 | 14:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول استهداف وكر لعصابات داعش في جبال حمرين، فيما اشارت الى الإطاحة بالمسؤول العسكري للعصابات الارهابية.وذكر بيان للخلية تلقته ايرث نيوز، أن “جهاز المخابرات الوطني العراقي دأب على العمل بهمة عالية وبمهنية وفق الخطط التي أعدت من قبل قيادات هذا الجهاز لرصد ومتابعة […]

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