تذمر مسيحي من استيلاء جهات متنفذة على أراضيهم في كردستان

2022/05/29 | 14:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب السياسي المسيحي جوزيف صليوا، الأحد، الحكومة الاتحادية بالتدخل لإيقاف الاستيلاء على أراضي المسيحيين في الإقليم من قبل متنفذين.

وقال صليوا إن “هناك جهات متنفذة وقريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني ويقدمون لهم المساعدة من قبل جهات أنمنية، تقوم بالاستيلاء على أراضي المسيحيين في دهوك وأربيل”.

وأضاف أن “الحكومة الاتحادية ومنظمات حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في العراق مطالبين بالتدخل الفوري والجاد لإيقاف هذه الاعتداءات المتكررة والحفاظ على ممتلكات المسيحيين”.

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