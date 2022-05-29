تجنبًا للأخطاء الشائعة.. كيف تقيس ضغط الدم بشكل دقيق؟

2022/05/29 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن قياس ضغط الدم يعد اختبارًا بسيطًا وسريعًا جدًا، إلا أن هناك أمور أساسية يجب أن تتنبه إليها حتى تظهر لك معطيات دقيقة..إليك أبرز النصائح التي قدمتها وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

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