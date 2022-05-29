الإطاحة بالمسؤول العسكري لـ'داعش' الإرهابي في جبال حمرين

2022/05/29 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – ديالىأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، الإطاحة بالمسؤول العسكري لداعش الإرهابي في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة يزودون قيادة القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة عن وكر مهم عبارة عن كهف يستخدم من قبل الارهاب، حيث وجهت طائرات F-16 العراقية خمس ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى مما أدى إلى تدمير هذا الوكر بالكامل".

واضاف البيان، ان "قوة مشتركة من لوائي المشاة ٥٣ و٢ شرعت لتفتيش مكان الضربات وعثرت على ٣ جثث لعصابات داعش الإرهابية، كما ألقت القبض على المدعو ( ع.



إ) ما يسمى المسؤول العسكري لعصابات داعش في القاطع، وعثرت على (دراجة نارية وبندقيتين) كما استطلعت المكان المستهدف الذي دمر بالكامل".

وتابع، "ما زالت عملية التفتيش مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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