الحاجة إلى التجديد البيداغوجي - نورالدين ايت المقدم

2022/05/29 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نورالدين_ايت_المقدم دوافع تجديد النموذج البيداغوجي الدافع الوطني والمتجسد في الخطاب الملكي ودعوته لضرورة الأصلاح والنهوض بالمنظومات التربوية _تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي _تقارير الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2014 _خبراء البنك الدولي في إطار سياسات العولمة وتحدياتها /المغرب في افق 2040 وقضية الاسثتمار في الرأسمال اللامادي_^^ النموذج البيداغوجي الجديد ورهان التكامل والملائمة ......





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