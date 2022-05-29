السياسة والفن - نورالدين ايت المقدم

2022/05/29 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نورالدين_ايت_المقدم خطاطة:مقدمة: 1. تعريفالسياسات العمومية 2. البدايات الأولى للتشكيل بالمغربالعرض:واقع حال السياسات العمومية في ترويج الفن التشكيلي:1. على مستوى التمويل.2. على مستوى التكوين3. على مستوى الإنتاج والتسويق4. على مستوى التنظيم والتقنين5. على مستوى المنشآت الثقافيةالخاتمة: مقدمة:تعتبر الثقافة بكل مكوناتها (أدب، مسرح، تشكيل، سينما، ......





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