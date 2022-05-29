الكهرباء: جهد أمني لحماية الأبراج والخطوط الناقلة

2022/05/29 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن احصائية رسمية بعدد الابراج التي تعرضت للتدمير خلال الصيف، فيما اشارت الى اتخاذ اجراءات جديدة لإحباط محاولات استهداف ابراج الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك قلقاً من تكرار العمليات التخريبية التي طالت الخطوط الناقلة والابراج خلال الصيف الماضي"، مبيناً، أن "نحو 171 الى 174 برجاً تعرضت للتدمير الصيف الماضي وتسببت بأذى المواطنين".

واضافت، أن "ملاكات الوزارة عالجت عمليات التخريب سريعاً"، مشيراً الى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه مبكراً جميع القطاعات العسكرية والأمنية والجهد الاستخباري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد مسارات الخطوط وحمايتها ونصب كاميرات حرارية وتسيير افواج طوارئ بطيران مسير".

وتابع، أن "هناك جهداً أمنياً لحماية الابراج والخطوط الناقلة"، لافتا الى ان "وزارة الكهرباء تنسق مع الوزارات الامنية بهذا الصدد، وتم فتح مراكز وارقام ساخنة لاتصال المواطنين في حال رصدهم اي جهة تقوم بعمل تخريبي".

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