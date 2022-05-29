العراق يتحرك لتقوية دفاعاته الجوية

2022/05/29 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاحد، عن تحرك عراقي لتقوية دفاعاته الجوية.وقال عضو اللجنة مهدي امرلي لوكالة ايرث نيوز، ان “هناك مقترح لانفتاح العراق على الدول سواء المجاورة او الاوروبية لتقوية دفاعاته الجوية والمنظومات التقنية وسلاح الدفاع الجوي لحماية الاجواء من اي خروقات قد تحصل”.واضاف امرلي “قدمنا مقترح الانفتاح ه1ا […]

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