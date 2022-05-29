حادث تسرب غاز الكلور في المثنى.. تفاصيل جديدة

2022/05/29 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

أعلنت مديرية ماء المثنى، اليوم الاحد، مغادرة جميع المصابين بحادث تسرب غاز الكلور في محطة المياه المركزية من المستشفى.

وقال مدير ماء المثنى محمد طالب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المحطة مستمرة بالخدمة بعد إصلاح منظومة الكلور، مشيرا الى، ان "الحادث يعود إلى خطأ بشري بعيدا عن اي شبهة جنائية".

وأضاف ان "المصابين هم من العاملين في المحطة وهم من قاموا بإبلاغ مفارز الدفاع المدني للتعامل مع الحادث".

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