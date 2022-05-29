القبض على ٢٠ متهما بقضايا مختلفة في واسط

2022/05/29 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ٢٠ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها نفذت ٢٠ مذكرات إلقاء قبض صادرة من السلطة القضائية بحق متهمين بقضايا مختلفة خلال الـ٢٤ساعة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الساندة في مناطق متفرقة بالمحافظة”.واضافت […]

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