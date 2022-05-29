لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي بحوزته

2022/05/29 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت قوات الأمن اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، الأحد، مواطن سعودي كان يحاول تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الكويت.

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