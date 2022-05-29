نفتالي .. نحتفل اليوم بتوحيد القدس عاصمتنا الأبدية

2022/05/29 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد،أن رفع علم إسرائيل في القدس المحتلة هو “أمر طبيعي”.

وفي تصريح له من حائط البراق، قال نفتالي بينيت: “في هذا اليوم، نتعهد بأن القدس لن تقسم أبدا”.

وأضاف بيينت: “نحتفل اليوم بتوحيد القدس عاصمتنا الأبدية التي سيرفع فيها علم واحد”، وفق قوله.

وأدى مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، الصلوات الجماعية العلنية في المسجد الاقصى المبارك، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في ساحاته بحراسة مشددة من قوات الإسرائيلية، في سابقة وصفها الإعلام الفلسطيني بـ”الخطيرة”.

المصدر: RT + “معا”

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