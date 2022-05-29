المالية: تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود بموازنة 2022

2022/05/29 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقود والحاضرين.

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