2022/05/29 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الشرطة الفرنسية القبض على عشرات الأشخاص في باريس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، والذي اتسم بمشاهد الفوضى التي أخرت انطلاق المباراة.وقال ليفربول الإنجليزي إن حاملي التذاكر الحقيقيين لم يتمكنوا من الوصول إلى الملعب بسبب انهيار أمني، فيما ألقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الفرنسية باللوم على مشكلة […]

ظهرت المقالة فرنسا تعتقل العشرات في “فوضى” نهائي دوري أبطال أوروبا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعتقل العشرات في “فوضى” نهائي دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تعتقل العشرات في “فوضى” نهائي دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).