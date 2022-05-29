أقل سمكا من عملة معدنية.. تعرف على

2022/05/29 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر علماء في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأميركية "أصغر روبوت" في العالم، من المتوقع أن ينجز مهمة دقيقة للغاية في العديد من المجالات

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