“حكومة فاشلة”..الصيهود: الكاظمي أعاد العراق إلى أيام التسعينيات

2022/05/29 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلومة / خاص..وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء ، إجراءات حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها في إدارة جميع الملفات المهمة الموكلة إليها بـ”الفاشلة”، فيما أكد أن الحكومة الحالية أرجعت العراق لأكثر من 20 عاما إلى الوراء في جميع مفاصل الدولة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال […]

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