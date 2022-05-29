الكمارك: اتلاف مواد دعائية بمركز الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي

2022/05/29 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن اتلاف مواد دعائية بمركز الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم اتلاف شحنة بوسترات دعائية في مركز كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد”.واضافت انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك […]

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