توضيح للتربية النيابية حول تثبيت المحاضرين وسنوات الخدمة

2022/05/29 | 15:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة.

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